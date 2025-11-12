Un habitante de la calle muere tras manipular un explosivo en el suroccidente de Bogotá

1 minuto

Bogotá, 11 nov (EFE).- Una persona sin hogar murió y otro resultó herido este martes tras la explosión de un artefacto bajo un puente vehicular que conecta los barrios El Tintal y Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá, informó la Policía.

El comandante operativo de Seguridad Ciudadana, el coronel Álvaro Mora Rodríguez, explicó en un video divulgado en X que el hecho ocurrió hacia las 19:15 hora local (00:15 GMT), cuando se escuchó una fuerte detonación en la zona.

«Las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar, evacuando de manera inmediata a dos ciudadanos habitantes de calle. Desafortunadamente, al llegar al hospital de Kennedy uno de ellos fallece, el otro está siendo atendido por los médicos», señaló el oficial.

Mora indicó que unidades de criminalística y de la Policía de Investigación Criminal se encuentran en el sitio para establecer las causas y circunstancias del hecho.

«Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo, de acuerdo con lo que hemos podido encontrar en el lugar», agregó.

Las autoridades mantienen acordonada el área mientras avanzan las labores de inspección y recolección de evidencia para determinar el tipo de explosivo y su procedencia. EFE

pc/sbb