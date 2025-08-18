The Swiss voice in the world since 1935

Un helicóptero Black Hawk parte de la República Checa para combatir incendios en España

Viena, 18 ago (EFE).- Un helicóptero Black Hawk, equipado con una bolsa de agua ‘Bambi Bucket’, partió este lunes hacia España desde la República Checa con siete personas a bordo para ayudar a combatir los incendios que desde hace días azotan al país, informó Radio Praga Internacional.

El equipo formado por tres bomberos, dos pilotos y dos técnicos partió hacia el mediodía desde la ciudad de Prerov, precisó a la agencia local CTK Lucie Pipis, portavoz de la Dirección General del Servicio de Rescate de Incendios del país centroeuropeo.

El helicóptero enviado en esta misión, que se enmarca en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea activado por el Gobierno español, regresó el pasado sábado de otra similar en Albania, donde también contribuyó a extinguir fuegos.

Según la Comisión Europea, esta es la primera vez que España recurre al citado mecanismo para hacer frente a incendios forestales, aunque el Gobierno español sí había recurrido a este sistema en otros desastres naturales, como la dana en octubre de 2024.

España cuenta ya cuatro víctimas mortales causadas por los incendios que han calcinado miles de hectáreas en los últimos días, manteniéndose muchos de ellos aún fuera de control. EFE

