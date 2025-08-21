The Swiss voice in the world since 1935

Un helicóptero de la Policía colombiana, derribado en un ataque con un dron

Bogotá, 21 ago (EFE).- Un helicóptero de la Policía colombiana fue derribado este jueves en un ataque con un dron perpetrado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), sin que se conozca aún el número de muertos y heridos, informaron las autoridades.

«En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone (sic). Es incierto aún el número de víctimas», expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en X. EFE

jga/pc/jfu

