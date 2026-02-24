Un helicóptero del ejército se estrella en Irán y deja cuatro muertos

Un helicóptero del ejército iraní se estrelló este martes en un mercado en el centro de Irán, un accidente que dejó cuatro muertos, según la agencia de prensa oficial IRNA.

El piloto y el copiloto del aparato murieron, así como dos comerciantes del mercado de frutas y verduras en Jomeinishahr, cerca de la gran ciudad de Isfahán (centro), indicó IRNA.

La agencia menciona una «avería técnica» como la causa del accidente.

Irán, afectado por décadas de sanciones, ha sufrido estos últimos años varios accidentes aéreos en los que se han visto implicados aparatos militares y también civiles.

Las autoridades lamentan con frecuencia las dificultades de suministro de piezas de repuesto necesarias para el mantenimiento de su flota envejecida.

El jueves, un avión de combate iraní se estrelló durante un entrenamiento nocturno en el este del país.

