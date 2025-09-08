Un helicóptero ruso viola el espacio aéreo estonio y Tallin cita al encargado de negocios
Berlín, 8 sep (EFE).- Un helicóptero ruso MI8 violó el domingo el espacio aéreo de Estonia en la zona de la isla de Vaindloo, en el Golfo de Finlandia, informó este lunes el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país báltico, cuyo Ministerio de Exteriores citó por eso hoy al encargado de negocios de Rusia.
Según un comunicado del Estado Mayor, la violación del espacio aéreo duró aproximadamente cuatro minutos.
El aparato no tenía un plan de vuelo y el transpondedor estaba apagado.
En el momento de la violación, la aeronave tampoco mantenía comunicación bidireccional por radio con los servicios de control de tráfico aéreo de Estonia.
El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, informó en su cuenta de la red social X que por este incidente citó al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Estonia a fin de entregarle una nota de protesta.
«Este es el tercer incidente de este tipo en lo que va de año, una grave violación del derecho internacional», escribió. EFE
