Un herido de bala en protestas contra centro de cuarentena contra el ébola de EEUU en Kenia

afp_tickers

2 minutos

Al menos una persona recibió un disparo en la cabeza durante unos enfrentamientos callejeros entre la policía keniana y manifestantes por la construcción de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses en una ciudad turística.

El centro, ubicado en una base aérea en la localidad de Nanyuki, a la sombra del Monte Kenia, servirá para aislar a estadounidenses llegados de la República Democrática del Congo (RDC), que enfrenta un importante brote de ébola.

Kenia nunca ha registrado un caso de ébola y muchos se oponen a la idea de traer al país posibles portadores de esta enfermedad altamente contagiosa.

Hubo enfrentamientos en distintos puntos de Nanyuki. Los manifestantes encendieron barricadas y lanzaron piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua, constataron periodistas de la AFP.

Se escucharon disparos y la AFP vio a un hombre tendido inmóvil tras recibir un tiro en la cabeza. La Cruz Roja informó de otra persona herida por una granada de gas lacrimógeno.

Decenas de personas fueron detenidas, incluso por policías armados que iban de civiles, según constató la AFP.

«Laikipia no es un vertedero… No estoy contenta con la decisión de Estados Unidos de que van a construir un centro de cuarentena en nuestro país», declaró la manifestante Priscilla Waimani, de 47 años, envuelta en una bandera keniana.

El centro, que estaba casi terminado a finales de la semana pasada, tiene previsto contar con 50 camas de aislamiento y estará gestionado por personal estadounidense.

Los trabajos han continuado a pesar de una orden de suspensión temporal del Tribunal Superior de Kenia y de la oposición de políticos locales en Laikipia.

La iniciativa afecta al turismo. En Nairobi, la capital, la responsable de ventas de los hoteles de lujo Tribe, Eva Mwangi, afirmó que un 10% de sus reservas corporativas fueron canceladas.

El gobierno del presidente William Ruto insiste a seguir adelante, afirmando que tiene una deuda con Washington por años de ayuda económica.

Estados Unidos por su lado prometió 13,5 millones de dólares para los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola.

Ambos países ya firmaron el año pasado un controvertido acuerdo sanitario por el que Nairobi aceptó ceder grandes cantidades de datos de salud a cambio de miles de millones de dólares en ayuda.

La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote en la RDC, que ha registrado 550 contagios confirmados, incluidas 101 muertes.

jcp-er/pb/dbh