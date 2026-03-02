Un herido en estado moderado y 14 leves tras interceptaciones en Beersheva, sur de Israel

2 minutos

Jerusalén, 2 mar (EFE).- Una persona resultó herida de carácter moderado y otras catorce lo están en estado leve tras la presunta caída de fragmentos por la interceptación de misiles y restos de munición en Beersheva, en el sur de Israel.

«Los equipos están atendiendo a un hombre de 35 años en estado moderado y a otras 14 personas en estado leve, y evacuándolas al Hospital de Soroka con heridas por fragmentos de vidrio», detalló en un comunicado del servicio de emergencias israelí Magen David Adom.

«Al llegar, vimos una calle destrozada y con daños en las fachadas de las casas. Los residentes heridos acudieron a nosotros asustados y con heridas leves de fragmentos. Establecimos un punto de concentración de heridos para realizar un triaje rápido y trasladar a los heridos a los hospitales», relata el paramédico Dvir Ben Zeev.

La Policía, en otro comunicado, dijo estar realizando «búsquedas exhaustivas» tras los informes sobre la caída de fragmentos de interceptores y restos de munición en la región sur.

Esta es por el momento la información sobre la última andanada de misiles de Irán en Israel, donde la cesura militar no deja publicar los lugares exactos de los impactos, especialmente si son en infraestructuras críticas.

Ayer, nueve personas murieron en Israel, entre ellas un chico de 16 años, tras el impacto en misil contra una sinagoga que guarnecía un refugio comunal y casa aledañas en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén.

Con sus muertes, son 10 las víctimas mortales conocidas en Israel, mientras que en Irán se cifran en más de 550, según la Media Luna Roja, de ellas 180 en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país. EFE

pms/mt/jgb

(foto) (vídeo)