Un hermano del jefe del Shin Bet israelí investigado por contrabando de mercancías a Gaza

2 minutos

Jerusalén, 3 feb (EFE).- Un hermano del jefe del servicio de inteligencia interior israelí (Shin Bet), David Zini, está siendo investigado en una causa sobre contrabando de mercancías a la Franja de Gaza, informaron este martes varios medios israelíes.

El Canal 12 indicó que se trata de Bezalel Zini, sobre el cual se ha llevado a cabo una investigación policial que ya ha concluido, por lo que en los próximos días se presentará una acusación formal contra él ante los tribunales israelíes.

El tribunal, que según dicho medio israelí permitió este martes publicar la información sobre el sospechoso, informó la semana pasada de que se estaba investigando un caso de ingreso de bienes desde Israel a Gaza a cambio de dinero y negó que el jefe del Shin Bet estuviera investigado.

Aclaró que era la Policía, y no el servicio de inteligencia, la encargada de investigar el caso por la cercanía a Zini.

El caso, indica Canal 12, comenzó hace un mes y medio, cuando soldados israelíes detectaron en Gaza un camión sospechoso y encontraron dentro drones, teléfonos, baterías, pesticidas, cables y otros objetos cuyo ingreso en la Franja no permite Israel.

La investigación, llevada bajo secreto, se saldó con 25 investigados, que fueron arrestados -incluido el hermano de David Zini- en dos tandas.

Bezalel Zini negó entonces ante los agentes saber nada del contrabando, pero otros sospechosos le incriminaron afirmando que hacía «la vista gorda» y recibía una compensación por ello.

La Franja de Gaza sufre un bloqueo por parte de Israel a la entrada de bienes de todo tipo desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023 -que ha dejado más de 71.000 muertos en la Franja-, el cual ha sido durante meses total y prosigue con muchas limitaciones. EFE

mt/jgb