Un hijo de Jair Bolsonaro afirma que «comenzó la inquisición» en el primer día de juicio

São Paulo, 2 sep (EFE).- Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), afirmó este martes en sus redes sociales que «comenzó la inquisición» con el juicio a su padre en la Corte Suprema.

Eduardo sigue de forma telemática la primera sesión del juicio que comenzó hoy en Brasilia, y que tiene a su padre como principal acusado, desde Estados Unidos, en donde se encuentra desde hace seis meses negociando sanciones contra su propio país, alegando una supuesta persecución política y judicial contra su familia.

«Este teatro histórico está siendo transmitido en vivo», escribió en su cuenta de X el legislador, a medida que el magistrado Alexandre de Moraes leía el informe del caso que daba inicio a la fase final del proceso.

«Observen que cuando él (De Moraes) relata los argumentos de la defensa todo tiene sentido, pero en la parte de la acusación hay una narrativa notoria y forzada», expresó el legislador, que se refirió al juez «violador de los derechos humanos».

De Moraes ha sido objeto de represalias por parte del Gobierno de Estados Unidos, que lo ha enmarcado dentro de la Ley Magnitsky, que permite sancionar a ciudadanos extranjeros que cometen actos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos.

Además, el Ejecutivo estadounidense ha revocado el visado de otros jueces del Supremo y funcionarios del Gobierno brasileño, e impuesto aranceles del 50 % a las importaciones del país sudamericano en represalia al proceso judicial.

Sin embargo, durante todo este tiempo, De Moraes se ha mostrado inflexible y no ha cedido a las provocaciones, e incluso ha dictado la prisión domiciliaria preventiva del líder ultraderechista ante un posible riesgo de fuga.

Este martes, durante su declaración inicial en el juicio, el juez lamentó que «en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe» y que una «verdadera organización criminal» haya intentado romper el orden democrático.

Con la lectura del informe del proceso, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil dio inicio este martes a la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados por supuestamente orquestar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La primera jornada del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, contó con la exposición oral del fiscal general, Paulo Gonet, y luego se le dará la palabra a los abogados de los acusados.

Los cinco magistrados que componen la Primera Sala del Supremo solo comenzarán a deliberar después, lo que está previsto para las sesiones de la próxima semana. EFE

