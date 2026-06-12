Un histórico convenio de la OIT plantea condiciones decentes para trabajadores digitales

2 minutos

Ginebra, 12 jun (EFE).- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha logrado, tras dos años de debates, que sus miembros aprueben un histórico convenio para garantizar a los trabajadores de las plataformas digitales un mínimo de derechos laborales, tales como salario mínimo, seguridad social o protección frente al despido.

Estos trabajadores, entre ellos los que ofrecen sus servicios mediante aplicaciones de taxi, reparto, o aquellos que ejercen su labor en remoto, tendrían derechos similares al resto una vez que los Estados miembros de la OIT ratifiquen la convención, que sólo necesita que dos de ellos lo hagan para entrar en vigor.

El texto será sometido en breve a votación en la asamblea plenaria de la OIT -acto que se considera una formalidad, ya que el texto ha sido cerrado previamente con la anuncia de todos- y se convertirá en el corolario de su conferencia anual, que ha tenido lugar las dos últimas semanas en Ginebra.

Otro asunto que aborda es la garantía de que los trabajadores digitales también podrán gozar de libertad sindical y tendrán derecho a la negociación colectiva, mientras que se prohíbe el trabajo forzoso e infantil en el sector.

Regular el uso de los algoritmos en la contratación

El convenio también pide a los Estados que tomen medidas para prevenir los accidentes laborales, las enfermedades ocupacionales, el acoso laboral y otros problemas que puedan surgir en el ámbito laboral.

Asimismo deberán garantizar que la remuneración recibida «cumpla las leyes y regulaciones nacionales, los acuerdos colectivos y las obligaciones contractuales».

Uno de los artículos del convenio aborda la cuestión del creciente uso de los algoritmos en las decisiones que toman estas plataformas para ofrecer puestos de trabajo.

Al respecto, se pide a los Estados que regulen ese aspecto y que haya una obligación de informar a los trabajadores de cómo pueden afectarles los algoritmos.

Con este convenio, la OIT busca poner freno a los abusos de un sector dominado por multinacionales para quienes trabajan personas que se encuentran en diversos países y bajo diferentes marcos laborales. EFE

abc/is/llb