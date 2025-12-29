Un hombre asesina a puñaladas a nueve personas, incluidos cinco niños, en Surinam

Un hombre con trastornos mentales asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños, además de herir a otras dos personas este domingo, antes de ser arrestado por la policía en Paramaribo, capital de Surinam.

Cuatro de las víctimas eran hijos del atacante, mientras que el resto eran vecinos que se habían acercado a ayudar, según las autoridades. El hombre, de 48 años, intentó agredir a los policías y en consecuencia recibió una herida de bala en la pierna durante la detención.

«Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)», informó la policía local en un comunicado que no profundiza en los detalles del ataque.

«Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica», agregó el texto.

El jefe de la policía, Melvin Pinas, confirmó a la prensa que cuatro de las víctimas eran hijos del agresor, que además hirió de gravedad a su otra hija, de 16 años. El otro sobreviviente herido es un vecino de 72 años.

El ministro de Justicia y Policía, Harish Monorath, dijo que algunas de las víctimas eran vecinos que «fueron a ofrecer ayuda y lo pagaron con su vida».

– Trastornos mentales –

La prensa local habló con vecinos de la localidad de Commewijne, al este de la capital, quienes afirmaron que el hombre padecía trastornos mentales.

El director de la escuela a la que asistían los hijos del sospechoso contó que el hombre dijo no sentirse muy bien cuando asistió en días recientes al «día de padres» organizado por el recinto educativo, pero que a pesar de eso «todo parecía estar bien, llevó a los niños a la escuela», dijo a una televisora.

Pinas afirmó que el sospechoso había contactado a la policía un año antes por un caso de violencia doméstica. «El comandante del distrito señaló que la situación estuvo relativamente calmada después, entonces es impactante enterarse de que ha llegado a esto», comentó a una televisora local.

La policía indicó además que en las próximas horas compartirán más detalles sobre las «verdaderas circunstancias» del ataque.

– Condolencias y apoyo –

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, lamentó el hecho en sus redes sociales.

«En un momento en el que familia y amigos deberían apoyarse mutuamente, nos encontramos con la cruda realidad de que el mundo tiene otra cara. Un padre que quita la vida a sus propios hijos y también mata a sus vecinos en el proceso», dijo.

El gobierno surinamés ofrecerá «ayuda profesional» a los familiares de las víctimas y cubrirá los gastos funerarios, indicó la Presidencia en una declaración oficial.

Funcionarios del gobierno acudieron a la localidad para encontrarse con los dolientes.

El ministro Monorath expresó conmoción e instó a la comunidad a ayudar a las familias.

«Debemos compartir el duelo junto con la familia. Varios servicios ofrecerán ayuda», ratificó.

«Apoyemos a las personas. No solo a las familias y a los vecinos, sino también en el lugar de trabajo, la escuela, la comunidad y todo el distrito. ¿Cómo se debe tratar a la familia?», se preguntó.

Dick Schoof, primer ministro de Países Bajos, país otrora colono de Surinam, expresó personalmente sus condolencias al pueblo surinamés, según el comunicado de la presidencia.

