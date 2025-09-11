The Swiss voice in the world since 1935

Un hombre buscado por Interpol y autoridades de Italia fue capturado en Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- Un hombre que contaba con ficha roja de búsqueda emitida por Interpol, por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes y que era buscado por autoridades de Italia, fue capturado en Ciudad de México.

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad mexicanas indicaron que como resultado del intercambio de información con sus pares internacionales «se tuvo conocimiento que un sujeto contaba con ficha de búsqueda y además era buscado por autoridades de Italia desde el 2012».

Tras ello, se desarrollaron labores de inteligencia e investigación y se ubicó la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana país, como la zona de movilidad de dicho sujeto, de quien por razón de seguridad no se precisó el nombre.

«Los agentes de seguridad, al realizar recorridos de reconocimiento, identificaron a un sujeto que coincidía con las características de la persona que era requerida por autoridades europeas, por lo que se le aproximaron, corroboraron su identidad y lo detuvieron», indicó la nota.

Luego del arresto, al hombre de 41 años, los agentes le informaron sus derechos de ley y fue trasladado a instalaciones de Instituto Nacional de Migración (INM) para su traslado y posterior entrega a las autoridades de Italia.

En las acciones de inteligencia participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y del INM. EFE

jmrg/abz/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR