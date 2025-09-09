Un hombre detenido por la evacuación parcial del aeropuerto de Heathrow en Londres

Londres, 9 sep (EFE).- Un hombre de 57 años ha sido detenido tras la evacuación parcial de la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow el lunes por la presunta presencia de sustancias peligrosas, después de que varias personas sintieran malestar, informó este martes la Policía de Londres.

«Los agentes localizaron un bote de lo que se piensa que es gas CS. Se cree que esta sustancia causó una reacción en quienes se encontraban dentro del aeropuerto», explicó un portavoz policial, que señaló que el suceso no está relacionado con el terrorismo.

El detenido ha sido arrestado bajo sospecha de posesión de un arma (espray de CS) y de causar molestias al público.

El gas CS provoca ardor en los ojos y lagrimeo y las fuerzas del orden del Reino Unido lo usan para inmovilizar temporalmente a sujetos que representan un riesgo.

Un total de 21 personas fueron evaluadas por paramédicos durante la alerta del lunes y una fue trasladada al hospital como medida preventiva.

La evacuación comenzó alrededor de las 17.00 hora local (16 GMT) y la terminal reabrió unas tres horas después.

Agentes especializados acudieron al lugar junto a la Brigada de Bomberos de Londres, que confirmó que no se hallaron niveles peligrosos de sustancias químicas y que la zona estaba segura.

Heathrow, el aeropuerto más transitado del Reino Unido, registró un récord histórico de pasajeros en 2024, con 83,9 millones. EFE

