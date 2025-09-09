The Swiss voice in the world since 1935

Un hombre detenido por la evacuación parcial del aeropuerto de Heathrow en Londres

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 9 sep (EFE).- Un hombre de 57 años ha sido detenido tras la evacuación parcial de la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow el lunes por la presunta presencia de sustancias peligrosas, después de que varias personas sintieran malestar, informó este martes la Policía de Londres.

«Los agentes localizaron un bote de lo que se piensa que es gas CS. Se cree que esta sustancia causó una reacción en quienes se encontraban dentro del aeropuerto», explicó un portavoz policial, que señaló que el suceso no está relacionado con el terrorismo.

El detenido ha sido arrestado bajo sospecha de posesión de un arma (espray de CS) y de causar molestias al público.

El gas CS provoca ardor en los ojos y lagrimeo y las fuerzas del orden del Reino Unido lo usan para inmovilizar temporalmente a sujetos que representan un riesgo.

Un total de 21 personas fueron evaluadas por paramédicos durante la alerta del lunes y una fue trasladada al hospital como medida preventiva.

La evacuación comenzó alrededor de las 17.00 hora local (16 GMT) y la terminal reabrió unas tres horas después.

Agentes especializados acudieron al lugar junto a la Brigada de Bomberos de Londres, que confirmó que no se hallaron niveles peligrosos de sustancias químicas y que la zona estaba segura.

Heathrow, el aeropuerto más transitado del Reino Unido, registró un récord histórico de pasajeros en 2024, con 83,9 millones. EFE

jm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR