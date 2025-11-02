Un hombre en estado grave tras ser apuñalado en un autobús en Charleroi (Bélgica)

Bruselas, 2 nov (EFE).- Un hombre se encuentra hospitalizado en estado grave tras ser apuñalado en un autobús urbano de la ciudad belga de Charleroi (al sur de Bruselas) en la víspera, mientras el sospechoso de la agresión está en fuga, según informaron las autoridades locales.

El suceso tuvo lugar en un autobús de la red de transporte público TEC Charleroi, mientras el vehículo se encontraba detenido en la carretera N5 en Marcinelle, dentro del municipio de Charleroi, según detalló la fiscalía de esta ciudad belga.

Las autoridades locales detallaron que la víctima habría recibido dos puñaladas dentro del propio autobús, y las circunstancias exactas de la agresión aún están por determinar.

Los servicios de emergencia y la Policía local intervinieron rápidamente tras recibir un aviso telefónico.

La víctima tiene unos veinte años y recibió las puñaladas a la altura del cuello, mientras que el sospechoso, que huyó antes de la llegada de la Policía, no ha sido identificado y continúa prófugo. EFE

