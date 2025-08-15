Un hombre en municipio de Guarda es la primera víctima mortal de los incendios en Portugal

(Actualiza EX515 con información aportada por Presidencia)

Lisboa, 15 ago (EFE).- Un hombre en Vila Franca do Deão, en el municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca), es la primera víctima mortal de la ola de incendios que asola Portugal desde hace días.

La Presidencia de la República lusa explicó este viernes en un comunicado que el fallecido es Carlos Dâmaso, expresidente de la junta municipal de distrito en la que se enmarca esta aldea, y que murió mientras combatía un incendio en el lugar.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa lamentó la pérdida y precisó que ha dado su pésame al alcalde Guarda, «solicitando que lo transmita a la familia».

El canal estatal luso RTP, que avanzó la noticia, añadió que Dâmaso estaba desaparecido desde la mañana de este viernes.

Los cuerpos de emergencia y protección civil combaten este viernes 57 incendios rurales en Portugal, que han movilizado a cerca de 5.100 efectivos, 1.600 medios terrestres y 34 medios aéreos.

Asimismo, Portugal planea mantener el estado de alerta hasta este domingo, una declaración del Gobierno del conservador Montenegro que entró en vigor el pasado 3 de agosto para facilitar la prevención y el combate ante las llamas. EFE

