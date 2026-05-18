Un hombre mata a tiros a seis personas en el sur de Turquía y hiere a otras ocho

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(Eleva el número de muertos y agrega más detalles)

Estambul, 18 may (EFE).- Un hombre mató este lunes al menos a seis personas e hirió a otras ocho tras abrir fuego con un fusil de caza y una pistola en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, según informó la prensa turca.

El hombre, identificado como Metin Ö., de 37 años, y que permanece en paradero desconocido, primero mató a tiros a su exmujer, de 32 años, en un pueblo de la montaña de Mersin y luego se fue en coche hasta la ciudad de Tarsus, a unos 40 kilómetros de distancia.

Allí entró en un restaurante en el que era conocido y empezó a disparar de forma aleatoria, matando a uno de los dos propietarios y a un trabajador, e hiriendo a otros trabajadores y clientes.

A continuación, el agresor emprendió la huida en su coche y poco más tarde mató a otras tres personas, un adolescente de 17 años que pastoreaba sus animales, un camionero que se hallaba delante de su casa y un empleado de una gasolinera, informa el diario Cumhuriyet.

El coche fue hallado más tarde abandonado en una zona rural al norte de Tarsus y se cree que el hombre ha huido a pie para ocultarse en esta zona boscosa.

La policía ha desplegado un fuerte dispositivo de rastreo, apoyado por helicópteros, para localizar y detener al agresor, cuyos motivos aún se desconocen. EFE

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