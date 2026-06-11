Un hombre tirotea a un grupo y mata a una persona por el alto volumen de música en Siberia

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(Corrige en la entradilla la fecha del tiroteo, fue la noche del miércoles al jueves)

Moscú, 11 jun (EFE).- Un hombre mató la pasada noche en Siberia a una persona e hirió a otras tres al disparar a un grupo de personas debido al alto volumen de la música.

Un residente de la región de Krasnoyarsk, en el centro de Rusia, abrió fuego con un rifle de caza IZH-27 contra un grupo de personas matando en el lugar a una persona de 38 años, informó este jueves el Comité de Instrucción de Rusia, citado por TASS.

Otras cuatro víctimas fueron hospitalizadas debido a heridas de bala en diversas partes del cuerpo.

El diario Kommersant añade que el altercado se produjo durante la noche en las proximidades de una tienda en la aldea Kanifaloni, en cuyas proximidades se encontraban reunidos tres hombres y una mujer.

Los implicados discutieron por el alto volumen de la música, tras lo que el atacante, molesto, comenzó a disparar. Las víctimas trataron de huir en su vehículo, pero el tirador logró alcanzarles.

Las fuerzas del orden aseguran que el tirador, un hombre de 51 años que había llegado a la aldea para visitar a su madre, ha sido detenido. EFE

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