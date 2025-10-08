Un hombre y una mujer detenidos en Portugal acusados de tráfico de personas en España

Lisboa, 8 oct (EFE).- Al menos dos personas de nacionalidad extranjera -un hombre y una mujer- fueron detenidas en el sur de Portugal por la Policía Judicial (PJ) acusadas de tráfico de personas en España, informó este miércoles ese cuerpo de seguridad.

La PJ, que nunca precisa las nacionalidades de los extranjeros capturados en suelo portugués, indicó en un comunicado que realizó los arrestos en cumplimiento de órdenes europeas de detención e investigación, emitidas por las autoridades españolas.

Los sospechosos, un hombre de 44 años y una mujer de 29, fueron aprehendidos en la zona de Boliqueime, a unos 256 kilómetros al sur de Lisboa, en el Algarve portugués, en el marco de una operación realizada «en estrecha colaboración» con los Mossos de’Esquadra y la Guardia Civil.

Según la PJ, las autoridades españolas han desarrollado en paralelo diligencias en Lleida, Navarra y Guipúzcoa y han detenido a una persona.

La policía portuguesa se ha incautado durante los registros que ha efectuado de «un número significativo» de armas de fuego de calibre prohibido y de cannabis.

Ahora los detenidos en el Algarve tienen que comparecer ante un tribunal luso que tendrá que estudiar su extradición a España. EFE

