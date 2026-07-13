Un incendio, probablemente provocado, arrasa parte del emblemático bosque de Fontainebleau

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París, 13 jul (EFE).- Un incendio forestal que afecta al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, y que ya ha arrasado unas 800 hectáreas podría haber sido provocado de forma intencionada, según declaró este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, durante una visita a esta zona de las afueras de París.

«Se detectaron unos diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado», explicó el ministro durante una comparecencia ante la prensa a su llegada a la localidad de Noisy-sur-École, en el departamento del Sena y del Marne.

La investigación ha sido encomendada a la Gendarmería Nacional para esclarecer el origen del fuego que comenzó sobre las 17.00 horas del domingo.

Nuñez calificó el siniestro de «totalmente excepcional y sin precedentes» y señaló que las 800 hectáreas calcinadas representan cerca del 5 % de la superficie del emblemático bosque de Fontainebleau.

«Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas», calculó el ministro.

Un total de 500 bomberos, procedentes del servicio de incendios y rescate del departamento del Sena y del Marne y reforzados por efectivos llegados de otros departamentos, incluidos algunos del sur de Francia, están desplegados en la zona.

Este lunes también participan en las tareas de extinción dos aviones cisterna Canadair, dos aeronaves Dash 8 y tres helicópteros bombarderos de agua, en un despliegue de medios aéreos inédito en la región de Isla de Francia, donde un incendio de estas características es una novedad.

El incendio obligó a evacuar de forma preventiva a unas 900 personas que residían principalmente en viviendas situadas en el límite del bosque. No se han registrado víctimas ni daños en las zonas habitadas, gracias a la actuación de los bomberos, que lograron proteger los núcleos urbanos. EFE

cat/crf

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