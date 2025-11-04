Un incendio afectó una refinería de YPF, la mayor de Argentina

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- Un incendio afectó este martes la mayor refinería de Argentina, operada por la petrolera YPF en la ciudad bonaerense de La Plata, y el fuego ya fue apagado sin que se hayan registrado heridos.

«Ya fue controlada la situación y el incendio está apagado», indicaron a EFE fuentes de la compañía, controlada por el Estado argentino.

El incendio se desató en la tarde de este martes en la unidad denominada Toping D de la refinería de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires).

«Inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del complejo», añadió YPF en un comunicado, en el que señaló que no se registraron heridos.

La refinería de La Plata es la más grande de Argentina y una de las más importantes de América Latina.

YPF tiene otras dos refinerías, en las localidades de Luján de Cuyo y Plaza Huincul. EFE

nk/nvm