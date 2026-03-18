Un incendio afecta a la cubierta del pabellón de Serbia en la Bienal de Venecia

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Roma, 18 mar (EFE).- El tejado del pabellón de Serbia, ubicado en los Jardines de la Bienal de Venecia (norte de Italia), fue escenario de un incendio que movilizó a los equipos de emergencia, según informaron este miércoles los bomberos en su cuenta oficial de X.

El siniestro, registrado hoy poco antes de las 10:00 hora local (9:00 GMT), generó una densa columna de humo negro que fue visible desde el centro histórico de Venecia.

Según las primeras investigaciones, las llamas comenzaron en la parte exterior del tejado mientras se llevaban a cabo trabajos de acondicionamiento térmico en la estructura.

A pesar de que la rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación, las fuertes rachas de viento en la laguna dificultaron las labores de extinción, reavivando los materiales aislantes que ya habían sido sofocados.

Para prevenir que el fuego afectara a los pabellones cercanos, los equipos de emergencia utilizaron drones de vigilancia, logrando localizar con precisión el origen del incendio.

Fuentes de la organización confirmaron a los medios locales que ni el mobiliario interior ni las obras artísticas expuestas sufrieron daños significativos.

La Policía Local de Venecia ha desplegado un dispositivo de vigilancia en los alrededores del pabellón afectado, mientras se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante la tarde de este miércoles. EFE

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