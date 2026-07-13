Un incendio arrasa el bosque de Fontainebleau, cerca de París

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Quinientos bomberos y dos aviones Canadair luchan este lunes contra las llamas en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, para apagar un incendio de «magnitud excepcional» que según el gobierno francés podría ser intencionado.

El incendio comenzó el domingo en plena ola de calor y en pocas horas recorrió unas 800 hectáreas de las 23.000 de este pulmón verde situado a 60 km al sureste de París.

El bosque consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

«Hubo una decena de puntos de inicio de fuego en un perímetro de 1.000 metros, lo que sugiere que podría ser de origen intencionado», afirmó este lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una visita a la zona.

«Esperamos poder contener el fuego durante el día», añadió el ministro. Sin embargo, avisó, «el tratamiento del fuego podría llevar días e incluso semanas».

Unas 900 personas que vivían cerca del bosque tuvieron que ser evacuadas, puntualizó Laurent Nuñez. Ninguna vivienda resultó dañada, ni ha habido que lamentar heridos.

El domingo la nube de humo llegó a ser visible a 20 km de distancia, tras declararse este incendio que las autoridades locales calificaron rápidamente de «magnitud excepcional».

Dos aviones Canadair recogieron agua del Sena este lunes para lanzarla sobre el bosque en llamas. Es la primera vez que se utilizan estos aviones de extinción en la región de París.

La víspera, dos aparatos Dash lanzaron producto retardante, sin contar los helicópteros bombarderos de agua.

El presidente Emmanuel Macron aseveró que «se han movilizado todos los medios» contra el incendio. Los bomberos informaron a su vez del despliegue de más de 500 efectivos durante el día.

«Nunca he visto esto» en tres décadas, declaró Didier Buguinet, teniente de alcalde de Le Vaudoué, una localidad de unos 750 habitantes que linda con el bosque. «Vamos a llorar por nuestro bosque», lamentó.

Atónitos, los habitantes de Le Vaudoué, en el departamento de Seine-et-Marne, desafiaron los llamados a permanecer confinados para observar pasar los vehículos de rescate.

La prefectura prohibió el lunes a los agricultores de la zona trabajar en los campos, así como el acceso de la población a todo el macizo forestal.

– «Se veían caer las cenizas» –

Valérie y su marido Daniel, que no han querido dar su apellido, han vivido incendios en Portugal y en Marsella, en el sur de Francia, pero la magnitud de las llamas en el bosque de Fontainebleau los impresiona.

«Se veían caer las cenizas. El ayuntamiento y los bomberos vinieron a decirnos que evacuáramos», cuenta la mujer, de unos cincuenta años. «Metimos a los gatos y a los perros en el coche (…) veíamos el fuego a un lado y al otro», afirma.

Su marido regresó para asegurarse de que su vivienda no se había quemado. «Los bomberos me dijeron que la casa estaba bien, pero que no podía volver antes de las 06H00 de la mañana», contó.

Las autoridades mientras tanto se movilizan para poner coto al fuego.

El incendio obligó el domingo a interrumpir la circulación en un tramo de la autopista A6, la principal arteria que conduce hacia el sureste de Francia.

También provocó horas de retrasos en los trenes debido a los daños en los cables. La circulación en la línea de alta velocidad se ha normalizado, indicó el lunes a la AFP la compañía ferroviaria SNCF.

Francia vive actualmente su tercera ola de calor desde finales de mayo, lo que la semana pasada favoreció varios incendios en distintos puntos del país.

Desde el inicio del año, los incendios en Francia quemaron 32.000 hectáreas, «más que en toda la temporada 2025, y eso que estamos a 13 de julio», según un balance actualizado del ministro del Interior.

Las altas temperaturas continuarán en buena parte de Francia al menos el martes, según la agencia meteorológica Météo-France, que en Fontainebleau concretamente prevé una máxima de 35 ºC este lunes y de 36 ºC el martes.

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