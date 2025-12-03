Un incendio azota un galpón de la principal central de abastecimiento de alimentos de Río

2 minutos

São Paulo, 3 dic (EFE).- Un incendio de grandes proporciones se desató durante la madrugada de este miércoles en uno de los pabellones del Centro Estatal de Abastecimiento de Río de Janeiro (Ceasa), la principal central de distribución de alimentos del estado, ubicada en la zona norte de la capital.

Las llamas comenzaron alrededor de la 1:38 de la mañana hora local en un pabellón de alimentos, según confirmó el Cuerpo Militar de Bomberos del estado de Río de Janeiro, que además comentó a EFE que, siete horas después, el incendio sigue activo y que aún están trabajando para apagarlo.

Las fuerzas de seguridad informaron que la operación de combate al fuego movilizó a 110 bomberos de quince unidades operacionales diferentes y contó con el apoyo de 31 vehículos.

El incendio, del cual se desconocen las causas, se propagó rápidamente a establecimientos vecinos que comercializan materiales altamente inflamables como plásticos, papeles y bebidas.

Hasta el momento no hay registro oficial de heridos, aunque la prensa local indicó que cuatro bomberos fueron trasladados a hospitales por agotamiento.

Medios locales informan que, a pesar de la magnitud del siniestro, el resto de las instalaciones del centro continúa operando con normalidad.

El Centro de Operaciones del Ayuntamiento de Río indicó que el incidente no ha causado retenciones significativas en el tráfico de las vías cercanas.

El Ceasa, considerado la mayor central de abastecimiento de frutas, verduras, hortalizas y productos de granja del estado, ya fue escenario de un incendio en octubre de 2022.

En aquella ocasión, el suceso estuvo acompañado de saqueos a los depósitos, disturbios y disparos al aire por parte de la seguridad privada para contener a la multitud.EFE

