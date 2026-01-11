UN incendio daña la mayor sinagoga de Misisipi (EEUU) en posible acto antisemita

Miami, 11 ene (EFE).- Un desconocido incendió este domingo en un posible acto antisemita la mayor sinagoga de Jackson, la capital de Misisipi, templo conocido en el sur de Estados Unidos por haber padecido un ataque del Ku Klux Klan en 1967 porque su rabino apoyaba los derechos civiles.

El incendio ocurrió a las 3:00 hora local (9:00 GMT) en el templo Beth Israel, donde los bomberos extinguieron el fuego momentos después, pero las llamas destruyeron partes de la sinagoga, a donde llegaron el FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.

«Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto», manifestó el alcalde, John Horhn, en un comunicado.

Por ahora, las autoridades no han detallado la identidad ni el motivo del atacante, por lo que aún se desconoce si investigarán el incidente como un crimen de odio o un acto de terrorismo, aunque ya han determinado que fue un «incendio premeditado».

El Comité Judío Estadounidense (AJC, en inglés) consideró que «este acto de odio es solo el más reciente síntoma de una peligrosa subida del antisemitismo que afrontan las comunidades judías a lo largo del país y el mundo».

«Aunque nadie quedó herido, la sinagoga quedó ampliamente dañada, varios pergaminos de la Torá se destruyeron, y la congregación, la única sinagoga en Jackson, estuvo forzada a cancelar los servicios de forma indefinida», lamentó el AJC en un comunicado.

Además, el congresista federal Ritchie Torres resaltó la importancia histórica de la sinagoga, al citar que el Ku Klux Klan la bombardeó en 1967 en una «campaña de terror» contra el rabino Perry Nussbaum por estar aliado con el Movimiento por los Derechos Civiles.

Un informe del FBI reportó en agosto pasado un crecimiento anual del 5,8 % en los ataques antisemitas en Estados Unidos en 2024, además de revelar que los judíos son blanco del 70 % de los ataques de odio motivado por la religión, según el AJC. EFE

