Un incendio de más de doce horas afecta a una empresa química en la zona central de Chile

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Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- Un incendio de más de doce horas afectó este miércoles a la empresa química Panimex en la comuna de Quilicura al noreste de la Región Metropolitana de Santiago, causado por una emanación de amoniaco, según un informe preliminar policial.

El incendio fue reportado por empleados de la empresa en la noche del martes y se ha extendido hasta la mañana de este miércoles, provocando la suspensión de clases en la comuna debido a las emanaciones tóxicas.

«La toxicidad que se mantiene en este punto es algo que debemos considerar. Podemos ver la nube de humo que tenemos a un costado. Por lo tanto, hay que tomar los resguardos necesarios para la gente que transita por este sector», detalló ante los medios en el lugar de la emergencia el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid.

En la empresa se desarrollaban procesos de producción con químicos, así como almacenaje y vehículos que también se vieron involucrados en el incendio.

Durante la madrugada, alrededor de 300 bomberos y 40 carros atendieron la emergencia y lograron controlar el incendio en la zona exterior de la empresa, pero aún continúan labores de mitigación al interior del recinto.

«Estamos trabajando en algunos puntos donde aún mantenemos productos químicos trabajando, por lo tanto hay un trabajo de horas que nos queda por el momento», añadió.

Desde la unidad de Bomberos se criticó la falta de información sobre los materiales presentes al interior de la empresa en el momento en que inició la atención de la emergencia.

«Lo que nosotros necesitamos es que la información de los productos que se manejan al interior de una empresa esté disponible al momento que llega la primera unidad al lugar, eso no ocurrió una vez más en esta empresa, por lo tanto nos hace perder tiempo y exponer a nuestra gente en los trabajos», acusó.

En la empresa química se registraron bajo condiciones similares otros incendios en 2013, 2014 y 2017, según la prensa local, por lo que el comandante de bomberos aseguró que «queda en evidencia que el protocolo no se ha actualizado, los errores son los mismos».

Aún no se ha entregado un informe definitivo sobre todas las sustancias que se quemaron, pero Cid alertó que «la columna de humo debemos considerarla tóxica desde ya».

Por otra parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió en entrevista con el medio local Tele13 que, desde diferentes instituciones se tendría que «revisar los protocolos y las sanciones a quienes no cumplan con tener la información de productos peligrosos, químicos u otros que tienen al interior de las faenas (labores) que desarrollan». EFE

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