Un incendio de unas 1.000 hectáreas sigue activo en Portugal a 20 kilómetros de España

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Lisboa, 28 jul (EFE).- Un incendio que ha quemado hasta ahora alrededor de 1.000 hectáreas sigue activo este martes en el municipio portugués de Guarda, a unos 20 kilómetros en línea recta de la frontera con España, y concentra el mayor dispositivo de extinción desplegado en Portugal.

El fuego comenzó el lunes en una zona de matorral de Rochoso e Monte Margarida y mantiene dos frentes durante la mañana, combatidos por 282 efectivos, 87 vehículos y un medio aéreo, según los datos disponibles a las 09:00 hora local (08:00 GMT).

La superficie quemada es todavía una estimación provisional obtenida mediante datos de los satélites VIIRS y MODIS y no una cifra validada por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques.

Portugal contabilizaba a esa hora 39 incendios activos, aunque solo nueve continuaban en curso: siete estaban en resolución y 23 bajo vigilancia. En total permanecían movilizados 939 efectivos, 288 vehículos y dos medios aéreos.

Los otros dos grandes despliegues correspondían a fuegos que habían evolucionado favorablemente. En Penafiel, en el distrito de Oporto, permanecían 210 efectivos y 71 vehículos, y en Vila Verde, en Braga, trabajaban 118 operativos y 33 vehículos. No se han divulgado estimaciones fiables de la superficie quemada en estos dos incendios.

Otro fuego activo en Cinfães, en el distrito de Viseu, movilizaba 37 efectivos y nueve vehículos. El resto de las operaciones en curso era de menor dimensión.

Al menos siete bomberos han resultado heridos desde el lunes en las tareas de extinción en Guarda y Vila Verde.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera mantiene este martes en peligro máximo de incendio todos los distritos del norte y centro del país, además de Beja y Faro. La mayor parte del resto del territorio presenta un riesgo muy elevado, que se mantendrá durante los próximos días.

La emergencia coincide con los grandes incendios que afectan a España, especialmente en Madrid, Ávila y Toledo. Portugal ha enviado al país vecino 134 efectivos y 41 vehículos, después de recibir ayuda española a comienzos de julio durante el incendio de Vouzela.

Francia combate también grandes fuegos en Gironda y Las Landas, dentro de una ola de incendios que ha obligado a varios países a movilizar recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. EFE

mf/crf