Un incendio en el centro de Nápoles causa graves daños al histórico Teatro Sannazaro

2 minutos

(Actualiza con nuevos detalles del incendio y reacciones)

Roma, 17 feb (EFE).- Un incendio se desató a primeras horas de la mañana del martes en la zona de Chiaia, en el centro de Nápoles, causando graves daños al histórico Teatro Sannazaro, construido en 1847, y afectando también a varios apartamentos mientras que cuatro personas han resultado intoxicadas.

Las primeras hipótesis, según medios italianos, apuntan a que la causa del fuego pudo ser un cortocircuito en el interior del teatro, desde donde las llamas se propagaron rápidamente, afectando a gran parte del edificio, ubicado en la céntrica Via Chiaia y cuya cúpula quedó completamente destruida.

El comandante provincial de los bomberos de Nápoles, Giuseppe Paduano, explicó a los medios que «los daños son enormes» y el edificio ha quedado «gravemente afectado». A la pregunta sobre qué queda del teatro, respondió: «Poco».

«En el interior aún hay pequeños focos que apagaremos en breve. Aún es pronto para evaluar las causas, primero apagamos el incendio y luego evaluamos», añadió.

En algunas imágenes publicadas por residentes en redes sociales se pueden ver las llamas devorando un apartamento en un condominio adyacente al histórico teatro, construido principalmente de madera.

El edificio, centro de producción teatral con una importante historia, se encuentra en una de las zonas más turísticas de la ciudad.

Muchos vecinos se vieron obligados a abandonar sus casas por el aire irrespirable que provocaron las llamas y, de hecho, cuatro personas tuvieron que ser atendidas por intoxicación.

Lara Sansone, la propietaria del Sannazaro junto a su esposo, Sasà Vanorio, llegó inmediatamente al lugar muy afectada al ver el estado en el que ha quedado el edificio.

«El incendio del Teatro Sannazaro nos entristece y nos consterna. Un pedazo de la historia y la identidad de Nápoles que arde es una herida para todos», declaró el presidente de la Región de Campania, Roberto Fico.

El alcalde de la ciudad, Gaetano Manfredi, expresó su profundo pesar por el suceso. «Estamos dispuestos a apoyar el renacimiento del Teatro Sannazaro de cualquier manera, junto con la Región: no los abandonaremos. Y trabajamos por las familias evacuadas de la zona».

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, está siguiendo la evolución de los sucedido, se mantiene en contacto con el alcalde y enviará al subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, a Nápoles para realizar una inspección para controlar los daños y evaluar las medidas necesarias para proteger la estructura. EFE

ccg/sam/cg

(foto)(vídeo)