Un incendio en un karaoke provoca 10 fallecidos y tres heridos en Perú

1 minuto

Lima, 5 dic (EFE).- Un incendio en un local de karaoke provocó la muerte de 10 personas en Perú, además de tres heridos, según informaron este viernes autoridades y medios locales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil reportó el incendio desatado el jueves en un establecimiento comercial de Huancané, en la región de Puno, en la sierra sur de Perú, que logró ser extinguido por los bomberos, la Policía Nacional y los vecinos de la zona.

Aunque el COEN informó inicialmente de cinco fallecidos y tres heridos, las autoridades locales confirmaron a la agencia estatal Andina que fueron 10 los muertos.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Huancané, en tanto que la autoridad municipal quedó a cargo de la evaluación de la emergencia.

De acuerdo a testigos, un grupo de estudiantes celebraba un cumpleaños en el karaoke cuando estalló un balón de gas en el área de la cocina y desató el incendio.

El alcalde de Huancané, Valerio Tapi, dijo a la prensa que la demora en la llegada de los bomberos, desde la vecina ciudad de Juliaca, complicó la extinción del fuego porque su distrito no tiene el servicio de bomberos voluntarios.

Según la información preliminar, el local no tenía medidas de seguridad ante incendios, ni salidas de emergencia señalizadas, con una falta de fiscalización por parte del municipio.

A su vez, la Policía Nacional y la Fiscalía trabajan en la identificación de los fallecidos y en el esclarecimiento del suceso. EFE

