Un incendio forestal cerca de Burdeos ya ha provocado la evacuación de 20.000 personas

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París, 23 jul (EFE).- Un incendio forestal en un pueblo cerca de Burdeos (suroeste de Francia) ha llevado a la evacuación, en las últimas 24 horas, de 20.000 personas, entre habitantes y turistas, anunciaron este jueves las autoridades.

A las 8.800 personas evacuadas «de manera preventiva» del pueblo de Claouey, en las cercanías de Burdeos, se suman otras 12.000 personas -muchas de ellas turistas- que han tenido que desalojar la zona en las últimas 24 horas. El incendio se encuentra en las proximidades del visitado balneario de Cap-Ferret.

Hasta el momento, ya han sido calcinadas 3.100 hectáreas de vegetación, haciendo de este fuego uno de los principales de este verano en Francia.

«Los bomberos siguen plenamente movilizados para contener su avance y sofocar varios rebrotes en diferentes puntos. No hay que lamentar ningún herido, en particular gracias a las labores de evacuación preventiva puestas en marcha por los municipios y los servicios del Estado», señaló la Prefectura de Gironda y Nueva Aquitania, en un mensaje en X.

Según informó a primera hora de la tarde la prefecta (delegada del Gobierno) de ese departamento, Sophie Brocas, un total de 700 bomberos luchan contra «el virulento incendio».

«Las condiciones siguen siendo desfavorables, con un viento mal orientado», ahondó Brocas.

Dos aviones Canadair, dos Air Tractor (avión agrícola que se puede adaptar contra los incendios), un avión Dash y un Charlie 33 encargado de las labores de reconocimiento están desplegados en la zona.

También hay medios terrestres, entre ellos 138 vehículos especializados en incendios forestales y 20 vehículos bomba desplegados específicamente para la defensa y protección de las viviendas.

La Prefectura advirtió de que todos los medios náuticos civiles (veleros, embarcaciones a motor, kayaks, tablas de pádel surf, artefactos de playa, etc.) «deben abstenerse estrictamente» de acercarse a las costas afectadas por las emanaciones de humo y a las zonas de intervención de los servicios de emergencia.

Hace un par de días, también en las cercanías de Burdeos, dos bomberos-zapadores fallecieron mientras luchaban contra las llamas cerca del aeropuerto Burdeos-Mérignac.

A comienzos de julio, falleció otro bombero, en un fuego en un pueblo de los Alpes, elevando el saldo dentro de este colectivo a tres muertos, desde el inicio de la época estival.

El Gobierno francés cifró en unas 44.000 hectáreas la superficie calcinada desde principios de año, una cifra muy superior a la de 2025 en el mismo periodo, debido a las altas temperaturas de los dos últimos meses (tres olas de calor, una de ellas inédita por su virulencia) y la sequedad de los suelos.

Hasta el momento, han sido arrestadas 128 personas sospechosas de estar implicadas en los incendios forestales. Algunos de ellos han afectado a zonas protegidas como la del bosque de Fontainebleau, a las afueras de París. EFE

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