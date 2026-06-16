Un incendio forestal en Riverside (California, EE.UU.) quema unas 809 hectáreas

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Un incendio forestal en el condado de Riverside, en California (EE.UU.), afecta ya a unas 809 hectáreas, lo que ha llevado a emitir órdenes y advertencias de evacuación, informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

El siniestro, bautizado como Shore, comenzó el lunes en una zona poco poblada cerca de San Timoteo Canyon Road, poco después de las 15:00 hora local (22:00 GMT) y, en cuestión de una hora, las llamas se expandieron cerca de 49 hectáreas.

Hasta el momento las autoridades han logrado contener el 25 % del fuego, sin que se hayan registrado heridos, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

En las labores contra el incendio participan recursos aéreos y terrestres, que este martes siguen trabajando para extinguir el fuego, unas tareas que se ven dificultadas porque el terreno es escarpado y rocoso.

Hasta el momento, las causas del incendio están bajo investigación. EFE

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