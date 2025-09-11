Un incendio forestal quema unas 250 hectáreas de vegetación en el Chaco paraguayo
Asunción, 11 sep (EFE).- Un incendio forestal ha consumido unas 250 hectáreas de vegetación en la región del Chaco, en el oeste de Paraguay, y ha sido controlado este jueves por bomberos y más de un centenar de militares, según el ministro paraguayo de Defensa, Óscar González.
Las llamas se generaron el miércoles en una propiedad rural de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), ubicada en el kilómetro 110 de la ruta Transchaco, donde se encuentra el distrito (municipio) de Benjamín Aceval, en el departamento de Presidente Hayes.
González ha declarado a la Radio Ñandutí que 109 integrantes de las Fuerzas Armadas especializados en el combate de incendios participaron de las labores de extinción y que el fuego, cuyas causas se desconocen, «fue sofocado» en la madrugada local de este jueves.
Fuentes del Instituto Forestal Nacional (Infona) han detallado a EFE que aproximadamente 250 hectáreas resultaron afectadas.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa ha indicado que hasta el lugar fueron desplazados dos vehículos cisterna y dos camiones de carga, entre otros recursos logísticos. EFE
