Un incendio forestal se extiende en una reserva natural de Países Bajos

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Los bomberos luchan este martes por contener un incendio forestal en una reserva natural del sureste de Países Bajos que se extendió durante la noche hasta abarcar 100 hectáreas, informaron las autoridades.

Este es el más reciente de una serie de fuegos que azotan Europa occidental, tras varias olas de calor mortíferas que han secado los lechos de los ríos y la vegetación, fenómenos climáticos extremos que los científicos han relacionado con el cambio climático provocado por el ser humano.

El incendio comenzó alrededor del mediodía del lunes en la reserva natural cerca del pueblo de Oostrum, en la provincia de Limburgo, cerca de la frontera con Alemania.

Las llamas se habían extendido por 100 hectáreas a primera hora del martes y aún no estaban bajo control, informaron las autoridades provinciales en su sitio web.

Los vientos cambian constantemente de dirección y aceleran la propagación del fuego, dijo un portavoz regional de seguridad a la agencia de noticias ANP.

Alrededor de 300 trabajadores de emergencia participaron en la contención del incendio durante la noche, y se prevé que helicópteros cisterna reanuden sus operaciones el martes por la mañana, según las autoridades.

Como parte de las medidas, se evacuó un campamento cercano y se suspendieron los trenes que pasan por la zona.

bur-hol/fox/arm/mas