The Swiss voice in the world since 1935

Un incendio ha consumido 48 hectáreas en los alrededores de la ciudad peruana de Arequipa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 13 sep (EFE).- Un incendio surgido en los alrededores de la ciudad peruana de Arequipa, situada en el sur del país, ha calcinado hasta ahora unas 48 hectáreas de vegetación sin que hasta el momento las llamas hayan podido ser controladas, según el último informe difundido por las autoridades locales.

El fuego se inició en torno a las 11:45 hora local (16:45 GMT) en las estribaciones del Misti, uno de los tres volcanes que rodean a esta ciudad, ubicada en el sur de los Andes peruanos, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), señaló que las llamas han afectado hasta el momento a los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata.

La mayor parte del área calcinada se encuentra en Miraflores, con 40 hectáreas, seguida de Mariano Melgar, con cinco; y Chiguata, con tres.

Las labores de control se realizan de manera conjunta con personal de las municipalidades distritales involucradas, la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Policía Nacional del Perú, bomberos forestales y brigadas especializadas, quienes además vienen utilizando drones con cámaras térmicas para el monitoreo del siniestro. EFE

fgg/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR