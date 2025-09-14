Un incendio ha consumido 48 hectáreas en los alrededores de la ciudad peruana de Arequipa
Lima, 13 sep (EFE).- Un incendio surgido en los alrededores de la ciudad peruana de Arequipa, situada en el sur del país, ha calcinado hasta ahora unas 48 hectáreas de vegetación sin que hasta el momento las llamas hayan podido ser controladas, según el último informe difundido por las autoridades locales.
El fuego se inició en torno a las 11:45 hora local (16:45 GMT) en las estribaciones del Misti, uno de los tres volcanes que rodean a esta ciudad, ubicada en el sur de los Andes peruanos, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.
El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), señaló que las llamas han afectado hasta el momento a los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata.
La mayor parte del área calcinada se encuentra en Miraflores, con 40 hectáreas, seguida de Mariano Melgar, con cinco; y Chiguata, con tres.
Las labores de control se realizan de manera conjunta con personal de las municipalidades distritales involucradas, la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Policía Nacional del Perú, bomberos forestales y brigadas especializadas, quienes además vienen utilizando drones con cámaras térmicas para el monitoreo del siniestro. EFE
fgg/sbb