Un incendio provoca un apagón en todo Brasil durante la madrugada

3 minutos

(Actualiza con número de estados afectados y corrige el origen)

São Paulo, 14 oct (EFE).- Un apagón eléctrico, provocado por un incendio en una subestación del estado brasileño de Paraná (sur), afectó durante la madrugada de este martes a prácticamente todo el territorio de Brasil, informó el Gobierno.

Hubo falta de suministro en al menos 26 de los 27 estados del país, entre ellos los tres más poblados: São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Solo Alagoas (noreste) no comunicó ninguna incidencia, según el portal G1, del grupo Globo.

El Ministerio de Minas y Energía informó en una nota de ue a las 00.32 (3.32 GMT) se produjo una «perturbación de gran magnitud en el Sistema Interconectado Nacional, la cual provocó «la desconexión controlada de unos 10.000 MW de carga».

El corte se originó a partir del incendio en una planta de una subestación situada en el estado de Paraná, lo que generó una «contingencia grave» en las regiones sur, sureste, centro y oeste del país, detalló el ministerio en un comunicado.

El restablecimiento del servicio se realizó de manera controlada y sobre las 2.30 (5.30 GMT) ya se había superado la incidencia en todas las zonas afectadas.

El Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), encargado de coordinar la generación y transmisión en todo el país, afirmó que, una vez identificó el problema, «inició una acción conjunta» con el resto de agentes del sector para «restablecer la energía».

El Gobierno brasileño se reunió este martes con los actores del sector eléctrico para analizar la situación.

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, minimizó el suceso al calificarlo de «puntual y momentáneo», y lo achacó a problemas de la infraestructura.

«Brasil no corre ningún riesgo energético», aseguró Silveira a la estatal Agencia Brasil.

La empresa Enel, que actúa en São Paulo, afirmó en una nota que el corte ocurrió dentro del «plan regional de alivio de carga», utilizado para evitar apagones o sobrecargas y que está bajo la responsabilidad del ONS.

«El procedimiento de corte de carga ocurre de forma automática cuando se identifica alguna incidencia en el Sistema Interconectado Nacional, con el fin de proteger el sistema eléctrico», explicó el comunicado, publicado en el diario Folha de São Paulo.

En algunos casos el apagón duró unos pocos minutos, aunque en otros se prolongó durante una hora.

En la zona metropolitana de Río de Janeiro, la distribuidora Light dijo que el apagón dejó sin energía a cerca de medio millón de clientes durante poco más de una hora.

En las redes sociales, diversos usuarios también relataron la falta de electricidad en sus ciudades.

Uno de los últimos apagones de gran entidad registrados en Brasil, la mayor economía de América Latina, ocurrió en agosto de 2023.

Entonces se interrumpió el suministro de 16.000 megavatios de energía en la red de electricidad nacional, correspondientes al 26 % de la carga que se tenía en el momento.

Ese apagón afectó a casi todos estados del país, con excepción del estado amazónico de Roraima (norte), que por aquel entonces era el único que no estaba conectado al sistema nacional y dependía de la red venezolana. EFE

