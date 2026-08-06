Un incendio quema 300 hectáreas de una reserva natural en Serbia

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Zagreb, 6 ago (EFE).- Decenas de bomberos siguen luchando este jueves contra un gran incendio que ha quemado ya 300 hectáreas hectáreas en Deliblato, una reserva natural especial en el norte de Serbia, un país que sufre una larga sequía y donde las temperaturas rozan hoy los 40 grados.

El ministro del Interior adjunto, Luka Causic, informó de que tres helicópteros se han sumado a las tareas de extinción en esta reserva, el arenal más grande Europa en el que también crecen arbustos y árboles.

Otro incendio ha quemado cien hectáreas en Zajecar, cerca de la frontera con Bulgaria, y un tercero 150 hectáreas de bosque de pino y otra vegetación en el sur del país.

Una persona murió ayer debido al fuego que había provocado él mismo por negligencia, por lo que el Gobierno ha pedido a la población la máxima cautela y precaución.

Hoy regresa a Serbia el contingente de 40 bomberos, 16 camiones y un helicóptero Super Puma que acudió a finales de julio a España a ayudar en las tareas de extinción de varios incendios forestales. EFE

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