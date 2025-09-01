The Swiss voice in the world since 1935

Un influyente exministro es condenado a cuatro meses de prisión por pornografía infantil en Dinamarca

Un influyente exministro de gobierno danés fue condenado este lunes a cuatro meses de prisión por posesión de miles de imágenes de abusos sexuales a menores.

El político, Henrik Sass Larsen, de 59 años de edad, era un influyente líder socialdemócrata que fue ministro de Industria de 2013 a 2015.

El hombre, quien inicialmente había negado las acusaciones, luego admitió que tenía más de 6.000 fotos y 2.000 vídeos de abusos sexuales a niños en su ordenador.

La fiscal del caso, Maria Cingari, dijo estar «satisfecha» con la condena pero expresó tristeza porque alguien «que logró sacar lo mejor de su vida a pesar de un mal comienzo se encuentre en esta situación».

La fiscal se refería a que de niño, Sass Larsen vivió con una familia en un hogar temporal antes de ser adoptado.

«Nunca hay que tener pornografía infantil, sin importar la razón,» dijo Cingari.

Sass Larsen también fue acusado de tener una muñeca sexual infantil, pero el tribunal no lo halló culpable de ese cargo. 

La abogada del exministro no descartó apelar la condena.

El político fue expulsado del Partido Socialdemócrata y la primera ministra Matte Fredericksen, de la misma agrupación, dijo estar consternada con el caso.

