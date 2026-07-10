Un influyente ghanés es extraditado a EE.UU. por ‘estafas románticas’ con IA a ancianos

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Nairobi, 10 jul (EFE).- Un influyente de redes sociales ghanés, Frederick Kumi, más conocido como Abu Trica fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por dirigir una presunta red de ‘estafas románticas’ que defraudó más de 8 millones de dólares (6,9 millones de euros) a ancianos estadounidenses.

El traslado del acusado a suelo estadounidense se materializó el jueves tras recibir el visto bueno de las autoridades judiciales de Ghana, que tumbaron los últimos recursos de la defensa.

“La semana pasada, el tribunal desestimó la solicitud de hábeas corpus por carecer de fundamento. Así que tuve que solicitar una orden de extradición al Ministerio del Interior, el ministro la firmó y lo sacamos”, confirmó el ministro de Justicia y fiscal general de Ghana, Dominic Ayeni, según recogen medios locales este viernes.

Según la acusación de los fiscales federales de Estados Unidos, Kumi utilizaba herramientas de inteligencia artificial para diseñar identidades falsas en internet.

A través de estas cuentas falsas en redes sociales y aplicaciones de citas, el procesado entablaba conversaciones frecuentes e íntimas con las víctimas para ganarse su confianza y, posteriormente, extorsionarlas. El detenido ha negado todos los cargos en su contra.

Kumi, que cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram, llevaba años alardeando de una vida de opulencia, exhibiendo coches de alta gama, ropa de diseñador y artículos de gran lujo en sus publicaciones. Lo que despertó las sospechas de las fuerzas de seguridad sobre el origen real de sus ingresos.

Este influyente de redes sociales ya fue procesado en el pasado por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para el blanqueo de dinero y un cargo de confiscación de bienes.

Debido al perfil de los afectados, el caso se está tramitando bajo la Ley de Prevención y Enjuiciamiento del Abuso de Ancianos de Estados Unidos y de ser declarado culpable por los tribunales estadounidenses, se enfrentará a una pena de hasta 20 años de prisión. EFE

aam/rod