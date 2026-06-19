Un informe confirma la actividad de drones en Dinamarca en otoño pasado pero no la autoría

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Copenhague, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa danés confirmó este viernes que hubo actividad de drones en otoño pasado en este país nórdico, cuando se registraron varios incidentes que obligaron a cerrar el espacio aéreo, pero no aclaró quién fue el autor.

«Basándose en informaciones técnicas y las observaciones de soldados, Defensa concluye que en varios casos se trataba de drones», dijo hoy en rueda de prensa el ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus.

Los incidentes afectaron a varios aeropuertos e instalaciones militares y se produjeron en los días previos y posteriores a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE), celebrada el pasado 1 de octubre en Copenhague, lo que provocó que se reforzara el dispositivo de seguridad, incluidas aportaciones de otros países.

De acuerdo con el resumen del informe clasificado difundido por las autoridades, la Defensa danesa registró unas 200 observaciones aéreas entre el 22 de septiembre y el 6 de octubre.

Durante la comparecencia, tanto Bruus como el jefe del Estado mayor, Michael Hyldgaard, rechazaron contestar a las preguntas de quién estaba detrás del envío de drones y afirmaron que tampoco era el objetivo del informe.

«No tenemos ninguna prueba, pero si se junta todo, creo que se puede deducir», dijo Hyldgaard, quien aseguró que los incidentes forman parte de la «guerra híbrida» contra Dinamarca y Occidente, en alusión a Rusia pero sin mencionarla.

El Gobierno danés ya había hablado hace meses de «ataque grave» a la infraestructura de este país y de que había un actor «capacitado» detrás, y lo había vinculado con la guerra híbrida, aunque sin aportar evidencias.

«En base a las informaciones de inteligencia y los análisis sobre amenazas que tenemos y las observaciones que hemos hecho, pienso que esto forma parte de la influencia híbrida sobre Dinamarca», reiteró hoy Hyldgaard.

Bruus afirmó que el Gobierno se toma esos incidentes «muy en serio» y los relacionó con otros similares registrados en varios países europeos.

Hyldgaard confirmó que militares daneses habían disparado «con diferente material» varias veces contra los drones, pero admitió que no habían encontrado ninguno derribado.

Varios partidos opositores habían protestado en los últimos meses por la demora en la difusión del informe, que los portavoces en el área de defensa de todas las fuerzas parlamentarias pudieron consultar este viernes antes de la rueda de prensa.

«Lo que nos han dado no es un informe, sino una evaluación interna», declaró hoy el portavoz de defensa de la Alianza Liberal, Carsten Bach, quien afirmó que no se ha presentado documentación que pueda justificar que se hable de un ataque híbrido.

Su homólogo del ultraderechista Partido Popular Danés, Alex Ahrendtsen, se mostró «algo decepcionado» y admitió que había esperado «respuestas más claras».

La Policía Nacional danesa confirmó hoy a la agencia Ritzau que espera difundir sus conclusiones sobre los incidentes en breve. EFE

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