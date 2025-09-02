The Swiss voice in the world since 1935

Un informe de la ONU denuncia 7.100 asesinatos de la Junta birmana desde el golpe de 2021

Ginebra, 2 sep (EFE).- Al menos 7.100 personas han sido asesinadas por la Junta Militar en Birmania (Myanmar) desde su golpe de Estado de 2021, un tercio de ellas mujeres y niños, denuncia un informe de Naciones Unidas que también menciona más de 29.000 detenciones por motivaciones políticas en el país asiático.

El informe, centrado especialmente en la situación en Rakáin, estado donde vive el pueblo rohinyá, advierte que la escalada de las hostilidades en esa región ha provocado la huida de más de 150.000 miembros de esa minoría musulmana a Bangladés, en una triste repetición del éxodo de alrededor de un millón de personas causado por las persecuciones y asesinatos de 2016 y 2017.

En Rakáin tanto el ejército como la opositora guerrilla Arakan «han actuado con casi total impunidad, permitiendo repetidas violaciones y un ciclo permanente de sufrimiento para la población civil», valoró al presentar el informe el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk.

Entre los abusos denunciados por el documento figuran desplazamientos y reclutamientos forzados, detenciones arbitrarias y desapariciones, e incendios provocados de poblaciones enteras, así como bloqueo de la asistencia humanitaria.

El trabajo indica que casi la mitad de las muertes de civiles entre marzo de 2024 y mayo de 2025 (838 de 1.811) fueron causadas por ataques aéreos, en los que se han comenzado a observar preocupantes tendencias como el uso de químicos, con 26 denuncias en este sentido, o de aparatos para vuelo a baja altura (paramotores) especialmente usados para agredir intereses civiles.

El texto recuerda ataques como el que sufrió una escuela en mayo, causando la muerte a 22 niños, y denuncia que los colegios se han convertido en frecuente objetivo de las fuerzas birmanas, con más de 640 casos denunciados en los últimos cuatro años.

La oficina que dirige Türk recuerda por otro lado que pese al alto el fuego declarado por el terremoto que sacudió el país en marzo, y que causó unos 4.000 muertos, el ejército ha continuado lanzando sus ataques.

Añade que unos 15,2 millones de personas, alrededor de la tercera parte de la población birmana, sufren niveles agudos de inseguridad alimentaria, un aumento del 14 % con respecto a 2024.

En vista de las extendidas violaciones, el alto comisionado Türk reiteró su llamamiento a que la situación de Birmania sea referida por el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional de La Haya. EFE

