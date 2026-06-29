Un informe del PE sobre la futura PAC propone 8 % de los pagos directos para los jóvenes

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Bruselas, 29 jun (EFE).- Un proyecto de informe del vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, el alemán Norbert Lins (PP), sobre la futura Política Agrícola Común (PAC), propone destinar un mínimo del 8 % de los pagos directos a los jóvenes para facilitar el relevo generacional, en lugar del 6 % como plantea Bruselas.

Además el documento, centrado en el apoyo europeo en la PAC 2028-2034, pide establecer el tope de las ayudas en los 500.000 euros por agricultor, frente a los 100.000 por finca que propone la Comisión.

Lins debatió ese informe este lunes con los eurodiputados de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara.

En particular, defendió la necesidad de mantener una PAC común, que conserve su estructura de dos pilares (apoyo a la renta y pagos directos y medidas de desarrollo rural) y criticó la propuesta de agrupar varios fondos en planes de asociación nacionales y regionales.

Por otra parte, propuso que el pago redistributivo (una ayuda complementaria) sea obligatorio en todos los Estados miembros, en lugar de opcional.

También rechazó el plan de que, a más tardar a partir de 2032, se eliminen las ayudas a los agricultores que alcancen la edad legal de jubilación y perciban una pensión y se opuso a una degresividad uniforme en los pagos básicos.

«Europa necesita una política agrícola estable y predecible que ofrezca a los agricultores seguridad a largo plazo y los libere de una burocracia excesiva (…) Debemos mantener lo que ya funciona, no reinventarlo», dijo Lins.

En ese sentido, consideró preciso «reforzar los instrumentos de eficacia probada, como el apoyo redistributivo a la renta -destinado específicamente a fortalecer las pequeñas y medianas explotaciones- o las ayudas al sector vitivinícola, a las frutas y hortalizas y a otros sectores estratégicos».

Precisamente su proyecto de informe contempla asimismo la protección específica de los programas sectoriales (vino, frutas y hortalizas y otros).

La organización Via Campesina valoró en un comunicado algunos aspectos del informe, en particular sobre la redistribución de las ayudas, el apoyo a las pequeñas explotaciones y el esfuerzo por tratar de impedir la renacionalización de la PAC.

En particular, saludó la introducción de pagos redistributivos obligatorios, aunque consideró que el porcentaje propuesto, 15 %, es «demasiado bajo».

Los agricultores también consideraron positivo el mantenimiento de la obligatoriedad de las ayudas a las pequeñas explotaciones, pero lamentaron que no se proponga ningún aumento.

Sin embargo, Via Campesina consideró «perjudicial» limitar las ayudas a partir de los 500.000 euros porque cree que «carecería de efecto», ya que incluso si el límite establecido fuera de 100.000 euros, ello solo afectaría al 0,1 % de las explotaciones y pidió que se imponga un límite máximo de 60.000 euros por agricultor activo.

También consideró que la definición de agricultor activo que maneja el informe de Lins «no abarca lo suficiente» y que los recursos que propone destinar a las medidas agroambientales «siguen siendo muy insuficientes». EFE

mb/ajs