Un informe interno neozelandés advierte sobre las incursiones militares chinas en el Pacífico

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Las pruebas de misiles balísticos y las incursiones navales chinas se convertirán en una situación «persistente» en el Pacífico a medida que Pekín amplía su presencia en materia de seguridad, afirmaron funcionarios neozelandeses en un documento interno al que tuvo acceso la AFP.

La advertencia se publicó en un informe de diciembre de 2025 elaborado por las Fuerzas de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, mientras monitoreaban a una flotilla de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en el mar de Filipinas.

«Los funcionarios neozelandeses están en estrecho contacto con sus contrapartes australianas y mantienen un seguimiento de la situación de estos buques», señala el documento obtenido por la AFP en virtud de las leyes de libertad de información.

«En términos más generales, anticipamos que las acciones chinas, como el grupo de trabajo de la Armada del EPL que transitó por el mar de Tasmania en febrero y el lanzamiento por parte de China de un misil balístico intercontinental hacia el Pacífico en septiembre de 2024, serán una característica persistente de nuestro entorno estratégico», dice.

El informe de 15 páginas fue enviado al primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y a sus ministros de Defensa, Relaciones Exteriores e Inteligencia.

China ha destinado miles de millones de dólares a la defensa en los últimos años, una tendencia que ha inquietado a algunos gobiernos a pesar de que Pekín insiste en que sus objetivos son pacíficos.

La Armada, en particular, se ha expandido rápidamente a medida que los líderes chinos buscan ampliar el alcance de su país en el Pacífico, donde Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la potencia militar predominante.

Las preocupaciones de Wellington sobre los movimientos militares chinos ya se habían intensificado tras el despliegue, en febrero de 2025, de tres buques de guerra del gigante asiático en el mar de Tasmania, entre Australia y Nueva Zelanda.

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