Un informe plantea a la UE una «cultura de defensa común» similar a la iniciativa Erasmus

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Madrid, 30 jun (EFE).- Un informe de la española Fundación Alternativas presentado este miércoles plantea a la UE adoptar una «cultura de defensa común» que siga la senda de la iniciativa Erasmus, con una cesión de soberanía por parte de los Estados miembro y una coordinación real en el gasto.

El documento propone soluciones para alcanzar una autonomía estratégica de la Unión Europea (UE) en un contexto internacional en constante evolución y en el que se enfrenta a una complejidad de coordinación y divergencia de visiones entre los Estados.

‘El camino a una Europa más autónoma y soberana. Propuestas para reducir la dependencia militar y tecnológica’ elaborado por Carlos Martí Sempere, revisa la actual arquitectura de seguridad y defensa, además de su capacidad para lograr una Europa más autónoma y soberana en relación con EEUU y China.

En un contexto cambiante, con los conflictos en Oriente Medio, el distanciamiento con Estados Unidos y el auge en la competencia con Rusia y China, Europa «tiene carencias importantes para garantizar su propia defensa», según Martí.

El autor aboga por una «cultura de defensa común» que compara con la iniciativa Erasmus para conseguir una unidad y una posición común europea a nivel internacional.

El principal problema que se plantea es la unanimidad «como cortapisa a las grandes decisiones estratégicas de la Unión Europea», describe el vicepresidente de Fundación Alternativas, Diego López Garrido.

Ante ello propone la «creación de un tratado de defensa europeo» que no funcione con el criterio de unanimidad y una reforma institucional que empezara por «superar el veto en el Consejo Europeo».

El informe manifiesta la necesidad de una mayor integración política entre los países comunitarios a partir de una cesión de soberanía y una coordinación real en el gasto europeo en defensa, ya que hubo «varios intentos de llegar a un acuerdo en el porcentaje pero nunca llegaron a materializarse». EFE

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