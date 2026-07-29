Un informe revela que 2025 fue el año con más muertes en ataques antisemitas en décadas

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El año 2025 fue el «más mortal» en más de 30 años en cuanto a ataques antisemitas, según un informe divulgado el miércoles por la Liga Antidifamación (ADL), de lucha contra el antisemitismo.

El documento analizó incidentes en Argentina, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, donde vive más del 90% de la población judía fuera de Israel.

Veinte personas fueron asesinadas en 2025 en ataques antisemitas en Australia, Estados Unidos y Reino Unido, señala el informe.

Esto lo convierte en «el año más mortal para ataques antisemitas en la diáspora» desde el atentado explosivo de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.

En diciembre de 2025, 15 personas fueron asesinadas en un tiroteo antisemita durante una celebración de la Janucá en la playa australiana de Bondi.

En octubre, dos personas murieron en un ataque contra una sinagoga abarrotada durante la fiesta judía del Yom Kipur en la ciudad inglesa de Mánchester.

Otros dos ataques en Estados Unidos dejaron tres muertos.

«El antisemitismo en nuestros siete países ya no es un repunte, es nuestra nueva normalidad», señala el informe.

«Los gobiernos deben dejar de reaccionar después de que los judíos son atacados y comenzar a tomar acciones antes, con financiamiento real para la seguridad, leyes más fuertes y plataformas de redes sociales que aplican sus propias reglas», agregó.

El informe documentó más de 23.000 incidentes antisemitas en los siete países en 2025, comparado con 9.800 documentados en 2022, el año anterior al ataque de Hamás contra Israel que desató la guerra en Gaza.

Entre 2022 y 2025, los incidentes antisemitas subieron 136%, y los incidentes violentos subieron 97%, según el documento.

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