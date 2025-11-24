Un investigador español, galardonado con el Premio Jóvenes Científicos del Hidrógeno

Bruselas, 24 nov (EFE).- El investigador español Marco López Juárez, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), recibió este lunes uno de los galardones Jóvenes Científicos del Hidrógeno 2025, otorgados por la principal asociación europea de la industria del hidrógeno.

López Juárez fue uno de los cinco investigadores europeos menores de 35 años premiados por Hydrogen Europe Research en un acto celebrado hoy en Bruselas, y recibió el galardón en la categoría «Usos del hidrógeno» por su investigación en la UPV – CMT Motores Térmicos.

En su caso, se valoró un trabajo académico que «mejora la eficiencia, la durabilidad y las emisiones del sistema de propulsión basado en pilas de combustible» y que «hace avanzar la innovación en movilidad por hidrógeno en el transporte terrestre y aéreo en importantes programas industriales y de la Unión Europea», según informó la citada asociación sectorial en un comunicado.

La comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, valoró las aportaciones de los premiados para «el desarrollo de tecnologías de hidrógeno limpio» y para «reforzar el liderazgo europeo en una de las soluciones energéticas más prometedoras de nuestro tiempo».

El Premio de Jóvenes Científicos del Hidrógeno se otorga anualmente desde 2018 por iniciativa de Hydrogen Europe Research, la principal organización de la UE que fomenta la investigación y la innovación en el sector del hidrógeno y las pilas de combustible, con más de 160 organizaciones miembros en 30 países. EFE

