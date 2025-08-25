Un investigador francés es juzgado en Rusia por presunto espionaje

El investigador francés Laurent Vinatier, condenado previamente a tres años de prisión en Rusia, deberá comparecer el lunes ante un tribunal de Moscú por acusaciones de «espionaje», lo que hace presagiar una prolongación de su pena.

La vista de este nuevo caso se celebrará a puerta cerrada y tratará una investigación por «espionaje» contra Vinatier, según confirmó a AFP Anastassia Pychkina, portavoz del tribunal de Lefortovo.

De momento, no es posible saber si el hombre ha sido acusado o no por estos cargos. Ni los investigadores ni la fiscalía señalaron ningún cargo específico.

Detenido desde junio de 2024, este investigador especializado en el espacio postsoviético trabajaba en territorio ruso para el Centro para el Diálogo Humanitario, una ONG suiza encargada de mediar en conflictos fuera de los circuitos diplomáticos oficiales, en particular en lo que respecta a Ucrania.

Vinatier fue condenado en octubre de 2024 a tres años de prisión por no haberse registrado como «agente extranjero», una etiqueta utilizada por las autoridades rusas para reprimir a sus detractores.

Las nuevas acusaciones de espionaje que se le imputan pueden suponer una pena de hasta 20 años de prisión.

Su madre, Brigitte Vinatier, dijo a AFP que estaba «desconcertada» por estas nuevas acusaciones, pero que tampoco le sorprendía que el gobierno ruso persiga nuevamente a su hijo.

No espero «nada bueno, nada positivo», lamentó la mujer, quien indicó que su hijo fue transferido recientemente a la cárcel moscovita de Lefortovo, conocida por acoger presos políticos.

París exigió a Moscú la liberación de su ciudadano, acusando a Rusia de intentar tomar como rehenes a occidentales, en un momento en que las relaciones entre ambos países se encuentran en su punto más bajo desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

