Un jamón extremeño, el primero en recibir la Medalla Gran Oro de Monde Selection

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París, 9 jun (EFE).- Un ibérico español de la localidad extremeña de Monesterio ha sido el primer jamón galardonado con la Medalla Gran Oro de Monde Selection, un organismo independiente especializado en evaluar la calidad de productos de consumo.

El Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas, representado por su director y propietario, Antonio Hidalgo, fue distinguido este martes en una ceremonia organizada por Monde Selection en la sede del Ministerio francés de Exteriores en París.

Hidalgo destacó a EFE que este premio es «un hito mundial» y que para él supone «un honor y un privilegio», después de recordar que la suya es una pequeña empresa familiar de cuarta generación, que produce unos 2.000 jamones anuales curados en el secadero natural que tienen en Monesterio y que se aprovecha en particular de las condiciones que le ofrece un manantial subterráneo.

«No hay orgullo más grande que llevar la marca España por el mundo», indicó el responsable de una empresa creada en 1951 que este año ha seleccionado, por su calidad, un centenar de sus jamones para una edición limitada de la Gran Reserva Premium, que se van a comercializar a 5.000 euros.

Hizo hincapié en que Ibéricos Casa Lucas, que factura unos 1,2 millones de euros, vende directamente al cliente final, que alrededor del 15 % de su producción va a la exportación, y que en algunos casos ha llegado a países tan lejanos como Corea del Sur, Japón o Tailandia.

En la cata a ciegas de la añada de 2021 que evaluaron los miembros del jurado de Monde Selection, el jamón de Monesterio obtuvo una calificación del 92,5 %.

En apenas tres años, el jamón de bellota de la empresa ha obtenido 13 galardones internacionales, entre ellos el certificado de Mejor Jamón del Mundo de 2024 otorgado por el Authentic World Taste. EFE

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