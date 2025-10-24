Un joven palestino fallece tras recibir un disparo en una incursión israelí en Cisjordania

Jerusalén, 24 oct (EFE).- Un joven palestino murió este viernes a causa de las heridas de bala que sufrió la víspera durante una incursión del Ejército israelí en el campo de refugiados de Askar al Yadid, en el este de la ciudad de Nablus, en Cisjordania ocupada.

Según informó la agencia palestina Wafa, el fallecido fue identificado como Mohamed Abu Hnein, de 18 años, quien resultó gravemente herido el jueves por disparos de soldados israelíes durante choques registrados tras la entrada de tropas en el campamento.

La fuente precisó que Abu Hnein recibió un disparo en la espalda y fue trasladado en estado crítico a un hospital local, donde falleció este viernes.

Se desconocen las circunstancias en las que resultó herido este joven y si había participado en el intercambio de disparos con las fuerzas israelíes.

Según medios palestinos, la ciudad de Nablus fue escenario anoche de una amplia operación militar israelí que incluyó incursiones, registros y enfrentamientos armados.

Las fuerzas israelíes irrumpieron en Nablus desde el puesto de control militar de Al Murabaa, y llevaron a cabo redadas en varias viviendas y comercios del barrio de Al Maayin.

Posteriormente, las tropas ingresaron al campo de refugiados de Askar al Yadid, donde se produjeron intercambios de fuego y enfrentamientos con jóvenes palestinos.

Pese al alto el fuego en Gaza, la situación en Cisjordania sigue siendo especialmente crítica con redadas diarias del Ejército israelí además de ataques perpetrados por colonos contra la población palestina. EFE

