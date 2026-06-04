The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un joven saudí de 21 años detenido tras ataque con ballesta en universidad de Inglaterra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 4 jun (EFE).- Un joven de 21 años fue detenido este jueves por la Policía británica por intentar asesinar a un hombre de unos 50 años con una ballesta en una residencia de estudiantes de la Universidad de Surrey, en Guildford, al sureste de Londres.

El agresor es un joven de nacionalidad saudí, antiguo estudiante de la universidad, y según dijo la policía en un comunicado es el único implicado en el incidente, del que no aportó ningún detalle.

El hombre atacado se encuentra en el hospital en estado grave. Según la universidad, es un miembro del equipo de seguridad del campus.

La policía ha pedido la colaboración ciudadana para poder avanzar en la investigación, mientras trata de esclarecer los motivos del ataque. EFE

fjo/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR