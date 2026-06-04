Un joven saudí de 21 años detenido tras ataque con ballesta en universidad de Inglaterra

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Londres, 4 jun (EFE).- Un joven de 21 años fue detenido este jueves por la Policía británica por intentar asesinar a un hombre de unos 50 años con una ballesta en una residencia de estudiantes de la Universidad de Surrey, en Guildford, al sureste de Londres.

El agresor es un joven de nacionalidad saudí, antiguo estudiante de la universidad, y según dijo la policía en un comunicado es el único implicado en el incidente, del que no aportó ningún detalle.

El hombre atacado se encuentra en el hospital en estado grave. Según la universidad, es un miembro del equipo de seguridad del campus.

La policía ha pedido la colaboración ciudadana para poder avanzar en la investigación, mientras trata de esclarecer los motivos del ataque. EFE

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