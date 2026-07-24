Un juez brasileño ordena investigar el financiamiento de una película sobre Bolsonaro

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Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este jueves investigar el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro por parte de un banquero acusado de un megaescándalo de corrupción, dijo una fuente del tribunal a la AFP.

El filme «Dark Horse», que aún no ha sido estrenado y en el que el actor estadounidense Jim Caviezel encarna a Bolsonaro, se ha convertido en un dolor de cabeza para la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato de la derecha a las presidenciales de octubre.

El magistrado André Mendonça acogió un pedido de la Policía Federal para indagar sobre giros millonarios del banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo, para financiar la película sobre el expresidente preso por golpismo.

Según el propio senador Bolsonaro, con esos dineros se financió la cinta.

El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes en tono de confianza de Flávio Bolsonaro al financiero a fines de 2025 para pedirle dinero.

Un día después de la conversación, Vorcaro fue arrestado por uno de los mayores desfalcos financieros de la historia de Brasil.

Tras asegurar en un principio que no tenía ninguna relación con el banquero, Flávio Bolsonaro admitió que le pidió fondos para «Dark Horse», aunque afirmó que no existía cercanía entre ellos.

Vorcaro había comprometido unos 24 millones de dólares para la película, aunque finalmente giró poco menos de la mitad de esa suma, según Intercept.

El banco Master de Vorcaro fue liquidado a fines de 2025 por insolvencia, con una deuda de más de 7.000 millones de dólares ante unos 800.000 inversores.

Luego de conocerse sus vínculos con el banquero, Bolsonaro retrocedió en las encuestas frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección.

El escándalo por Master también golpeó al gobierno. La policía investiga al senador Jaques Wagner, quien dejó el liderazgo oficialista en la Cámara alta por sospechas de presuntos beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso.

La investigación ha revelado hasta ahora vínculos de Vorcaro con jueces y políticos de distintos partidos.

El propio Lula reconoció haberse reunido con él en 2024.

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