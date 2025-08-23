The Swiss voice in the world since 1935

Un juez colombiano legaliza la detención de dos sospechosos del atentado en Cali

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 23 ago (EFE).- Un juez legalizó la captura de dos sospechosos de activar los explosivos en el atentado del jueves contra una base aérea en la ciudad colombiana de Cali, que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos, mientras un tercer presunto implicado fue arrestado por este ataque, informaron este sábado fuentes oficiales.

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, detenidos en flagrancia gracias a que la comunidad impidió su fuga tras esta explosión atribuida a las disidencias de las extintas FARC.

Según el ente acusador, los dos hombres presentados ante la Justicia trasladaron dos camiones cargados con artefactos explosivos hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y «habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de uno».

«Dicho procedimiento fue legalizado y avalado por el juez que dirige las audiencias. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los imputará cargos por su participación en el ataque terrorista», señaló la Fiscalía en un comunicado.

El viernes en la noche, el presidente Gustavo Petro anunció la captura de un tercer sospechoso, Diomar Mancilla, señalado de integrar la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias.

«Capturado Diomar Mancilla de la columna ‘Jaime Martínez’, participó en el atentado a la población civil en Cali», escribió el mandatario en X.

El ataque terrorista causó seis muertos, todos civiles, y 79 heridos, de los cuales 37 ya fueron dados de alta.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había informado ayer de siete fallecidos, por la muerte de uno de los heridos, pero el Puesto de Mando Unificado (PMU), que coordina la atención de la emergencia, confirmó que la cifra oficial de muertos se mantiene en seis.

Este atentado se produjo apenas horas después de que un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fuera derribado, presuntamente con un dron, en una zona rural de Amalfi (Antioquia).

En ese ataque murieron 13 uniformados y se atribuyó al frente 36 de las disidencias de las FARC. EFE

csr/joc/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR